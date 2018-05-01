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(Görüntülü Haber) Adıyaman'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

ADIYAMAN?da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Sakarya Caddesi İtfaiye önünde toplanan KESK, HDP, CHP, EMEP ve ÖSP üyeleri, ellerinde bayraklar ve sloganlar eşliğinde Sakarya Caddesin'deki miting alanına geldi. Vatandaşlar...

ADIYAMAN?da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.
Sakarya Caddesi İtfaiye önünde toplanan KESK, HDP, CHP, EMEP ve ÖSP üyeleri, ellerinde bayraklar ve sloganlar eşliğinde Sakarya Caddesin'deki miting alanına geldi.
Vatandaşlar Grup Bajar?ın şarkılarıyla halay çekti. Bajar?ın şarkılarına vatandaşlar ara sıra söyleyerek eşlik etti. Kutlamalarda açıklamada bulunan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adıyaman Temsilcisi Şahin Binicier,"Kaybedecek vakti. Yitirilecek geleceği olmayan mücadele azmi sönmeyen güzel günler için bir Mayıs alanlarına akın eden işçiler, kamu emekçileri ezilenler, emekliler, işsizler, geçinemeyenler yoksullar gençler vahşi sermaye düzenine karşı işini ekmeğini tütünü şekerini deresini suyunu tarlasını geleceğini savunanlar OHAL?siz bir ortam da eşit özgür adil laik ve demokratik bir gelecek hedefleyenler merhaba. 1 Mayıs mitinginde şehit düşenleri 10 ekim katliamında yanı başımız da kaybettiğimiz yüzlerce yoldaşımızı tüm barış emek demokratik şehitlerimizin anısına saygıyla eğiliyorum. Biz katilleri biliyoruz. Biz katilleri tanıyoruz. Maraş?dan biliyoruz Sivas?tan biliyoruz. Bugün OHAL'lere rağmen baskılara rağmen yine bu meydandayız"
Yapılan açıklamanın ardından kutlamaya katılanlar gönüllerince eğlendi.

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