Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. Adapazarı'nda gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Adapazarı'nda her yer beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karla kaplı yollarda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. Belediye ekipleri küreklerle kaldırımlarda bulunan karları da temizleyerek vatandaşların rahatça yürümesi sağladı.
(Görüntülü Haber) Adapazarı'nda kar etkili oldu
Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. Adapazarı'nda gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili...
07 Ocak 2017 Cumartesi 14:19
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