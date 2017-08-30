Adana Şehit Mehmet Gürses son yolculuğna uğurlandı
(Görüntülü Haber) Adana Şehit Mehmet Gürses son yolculuğna uğurlandı
Adana Şehit Mehmet Gürses son yolculuğna uğurlandı
30 Ağustos 2017 Çarşamba 15:22
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