(Görüntülü Haber) Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü anısına Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 21 kilometrelik 8'inci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu erkeklerde Kenyalı Felix Kibitok, kadınlarda ise Kenyalı Diana Chemtai Kipyokei kazandı. 16 ülkeden bin 470 atletin yarıştığı dev etkinliğin startını Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü birlikte verdi. Başkan Hüseyin Sözlü, 6 bin 84 kişinin katıldığı 4 kilometrelik halk koşusunda hemşehrileriyle birlikte koştu. Dereceye giren sporculara toplam 121 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı. 86 YAŞINDAKİ KUVAYİ MİLLİYECİ ELİNDE BAYRAKLA KOŞTU 'Birlik Meşalesi Adana'da Yanacak' sloganıyla düzenlenen 8'inci Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Atatürk Parkı'nda start aldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ünlü atletlerin büyük katılım sağladığı 21 kilometrelik yarışı birlikte başlattı. Yarı maratonun hemen ardından Başkan Sözlü, hemşehrilerinin arasına karışıp, 4 kilometrelik halk koşusuna katıldı. Kuvayi Milliyeci 86 yaşındaki Mehmet Ali Borçbitiren elinde Türk Bayrağı, üzerinde üniformasıyla yarışta boy gösterdi. Bir grup öğretmen ise kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla 3 yıl önce Tarsus'ta katledilen Özgecan Aslan'ın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek koştu. ATLEZİM DÜNYASININ İLGİ ODAĞI Başkan Hüseyin Sözlü, Adana'nın kurtuluş yıldönümü anısına organize edilen yarı maratonun her geçen yıl küresel ölçekte daha da prestij kazandığını belirtip, bu yıl 16 ülkeden atletin katılım göstermesinin bunun kanıtı olduğunu belirtti. Başkan Sözlü, "Uluslararası 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve Milli Mücadelede kahramanlık destekleri yazan ecdadımıza, cumhuriyete karşı samimi duruşumuzdur. Hepsini rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Maratonumuza katılan tüm atletlere ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. KENYALI ATLETLER DAMGA VURDU Atatürk Parkı'nda başlayan 8'inci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Merkez Park'ta sona verdi. Yarı maratonda erkeklerde Kenya'dan Felix Kibitok 1.01.50 derecesiyle, kadınlarda yine Kenya'dan Diana Chemtai Kipyokei 1.08.42 derecesiyle birincilikleri kazandı. Halk koşusuna katılan vatandaşların tamamına madalyaları verildi. ÖDÜLLERİ BAŞKAN SÖZLÜ VE PROTOKOL ÜYELERİ VERDİ Bitiş çizgisinde yapılan törende dereceye giren atletlerin kupa, madalya ve para ödüllerini Başkan Hüseyin Sözlü, Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Atletizm Federasyonu Maraton Koordinatörü Serap Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy verdi. 8'inci Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu'nda kadınlar ve erkekler olmak üzere birincilere 20'şer bin TL, ikincilere 10'ar bin TL, üçüncülere ise 5'er bin TL para ödülü verildi. İlk 10 içinde yer alan atletler, 1000 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen ödüller aldı. 17 ayrı yaş grubunda, erkekler ve kadınlar olmak üzere ayrı ayrı koşulan master yarışında ilk üç dereceyi kazanan sporcular 500, 300 ve 200 TL'lik para ödüller kazandı. Görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireylerin katıldığı yarışta da erkek ve kadın kategorilerinde 500, 300 ve 200 TL'lik para ödülleri dağıtıldı. ERKEKLER KATEGORİSİ SONUÇLARI 1. Felix Kibitok-Kenya (1.01.50), 2. Sang Benard Cheruiyot-Kenya (1.02.49), 3. Alfred Kipchirchir Mukche-Kenya (1.03.01), 4. Zakaria Boudad-Marakeş (1.03.12), 5. Hillary Kipkorir Maiyo-Kenya (1.03.16), 6. Fetene Alemu Regasa-Etiyopya (1.04.36), 7. Moses Too-Kenya (1.04.45), 8. Getaye Gelaw-Etiyopya (1.05.06), 9. Boaz Kıptoo Kıplatag-Kenya (1.05.09), 10. Ercan Muslu-Türkiye(1.05.24) KADINLAR KATEGORİSİ SONUÇLARI 1. Diana Chemtai Kipyokei-Kenya (1.08.42), 2. Daisyjeptoo Kimele-Kenya (1.08.59), 3. Delyine Relin Meringor-Kenya(1.09.01), 4. Buzunesh Fetachew Gudet-Etiyopya (1.10.26), 5. Konjiut Tilahun Biruk -Etiyopya (1.13.25), 6. Truphena Chepchirchir-Kenya (1.13.39), 7. Büşra Nur Koku-Türkiye (1.14.28), 8. Remziye Temel-Türkiye (1.18.00), 9. Fadime Çelik-Türkiye (1.18.36), 10. Almitu Bekele Degfa-Türkiye (1.19.11)