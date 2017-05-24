(Görüntülü Haber) Adana Kebabı'na uluslararası patent geliyor

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA Kebabı'nın korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü'nden 2004 yılında 'coğrafi işaret ve tescil belgesi' alan Adana Ticaret Odası (ATO), kebabın uluslararası patent başvuru sistemine üye 148 ülkede de tescillenmesi için yaptığı başvurudan olumlu sonuç bekliyor. Adana değerlerini korumak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan ATO Başkanı Atila Menevşe, buradan hareketle 2004'te o zaman adı Türk Patent Enstitüsü olan Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Adana Kebabı'na ilişkin coğrafi işaret ve tescil belgesi aldıklarını belirtti. ATO olarak açtıkları Adana Kebap Akademisi'nde her yıl ustalara tescilli Adana Kebabı yapımını öğrettiklerini bildiren Menevşe, bugüne dek 250 işletmenin de Tescilli Adana Kebabı belgesi ve logosu aldığını kaydetti. Adana Kebabı'nın tescil sayesinde korunmaya alındığını aktaran Menevşe, "Aldığımız tescille birlikte, nelerden yapıldığı belli olmayan ve içeriği bilinmeyen ürünlerin tüketicilere Adana Kebabı adı altında sunulmasını engelledik, kebabı adeta bir koruma zırhına aldık" dedi. "YURT DIŞINDA DA KORUNACAK" Adana Kebabı'nı ulusal sınırların dışında da korumaya almak istediklerini vurgulayan Menevşe, şöyle konuştu: "Adana Kebabı'na uluslararası patent için Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Uluslararası Büro (IB) yetkilileriyle aralıksız görüşüyoruz. Yakın bir gelecekte bu konuda da olumlu ve somut sonuçlar aldığımızı herkesle paylaşacağız. Yurt içi ve yurt dışında Adana Kebabı'nın aynı kalitede ve aynı lezzette sunulması, gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesi konusunda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları sonuna kadar yerine getirmeye hazırız." ŞALGAMA DA ULUSAL PATENT Adı Adana ile özdeşleşen şalgama da ulusal patent almak amacıyla 2016'da Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptıklarını anımsatan Menevşe, "Adana şalgamının patentini alma konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ki girişimlerimiz sürüyor. Bu konuda da kısa sürede sonuç almayı umuyoruz. Ardından kentimizin diğer lezzetlerinin de koruma altına alınmasına dönük değerlendirmelerde bulunacağız" diye konuştu. Öte yandan Mersin'in Anamur İlçesi'nde yaşayan Zeynel Abidin Kara, Akdeniz ateşi hastalığına yakalanan iki çocuğunu iyileştirmek için ürettiği organik şalgamın patentini 20 Mayıs 2015'te almıştı.