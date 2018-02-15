(Görüntülü Haber) Adana İnşaat Fuarı açıldı

Malik GÖDELİNER ADANA,() Adana'da bu yıl 12'inci kez gerçekleştirilen İnşaat - Kent ve IHS Fuarları, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde törenle açıldı. Törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Akyürek, TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, oda ve borsa başkanları, iş dünyası ve inşaat sektörü temsilcileri yer aldı. Açılışta bir konuşma yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Afrin Harekatı'na katılan silahlı kuvvetlere başarılar diledi. Demirtaş, İçinde bulunduğumuz bu koşulları kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde aşmalıyız. Ekonominin her alanında kamu ve özel sektör el ele vermeli, devletimizin ve hükumetimizin sağladığı teşvik ve istihdam paketleriyle sıkıntıları bertaraf etmeliyiz diye konuştu. 'ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ' TÜYAP Fuarcılık olarak 11 yıldır Adana?da çeşitli sektörlerde fuarlar düzenlediklerini, inşaat fuarlarının da bu fuarlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz ise, şöyle konuştu İnşaat sektöründe önemli bir potansiyeli içinde barındıran Çukurova Bölgesi, fuarlar sayesinde iş hacmini ve ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışı alım heyetlerine gösterebiliyor. Yeni iş bağlantıları kuran firmalar ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl inşaat fuarlarımız kendi katılımcı ve ziyaretçi rekorunu kırarken bu yılda aynı başarıyı sürdürüp çıtayı daha yükseğe taşımak için çalışmayı amaçlıyoruz. Vali Demirtaş ve diğer protokol üyeleri standları dolaşarak firma temsilcilerine 'hayırlı işler' diledi. İnşaat sektörü temsilcilerini buluşturan fuarda, izolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar pek çok firma yer alıyor. Fuar 18 Şubat'a kadar açık olacak