(Görüntülü Haber) Adana'daki okullarda son 2 derse 'sağanak' iptali
ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını...
04 Ocak 2018 Perşembe 16:36
ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi. Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."
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