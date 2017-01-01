(Görüntülü Haber) Adana'da yılın ilk trafik cezası, alkollü sürcüye

Gökhan KESKİNCİADANA, () ADANA'da yeni yılın ilk trafik cezası, 0,21 promil alkollü çıkan ticari araç sürücüsü 41 yaşındaki Hasan Yardımcı'ya kesildi. Ehliyetine 6 ay el konulan Yardımcı, bin 273 lira da para cezasına çarptırıldı. Yeni yılın ilk dakikalarında kentin her noktasında denetlemesini sıklaştıran trafik ekipleri, özellikle alkollü olarak yola çıkan sürücülere göz açtırmadı. Eğlence mekanlarının çok olduğu merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri araçları durdurarak hem alkol, hem de evrak kontrolü yaptı. Durdrulan çoğu araçta sürücülerin akollü olmadığı görülürken, bir ticari araç sürücüsünde yasal sınırın biraz üstünde alkol tespit edildi. 0,21 promil alkollü çıkan ticari araç sürücüsü Hasan Yardımcı'nın ehliyetine 6 ay el konulurken, bin 273 lira da para cezası kesildi. Aracı beraberindeki bir yakınına teslim edilen Yardımcı, uygulama noktasından yolcu koltuğunda oturarak ayrıldı. Kentin farklı noktalarındaki trafik uygulaması, sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.