(Görüntülü Haber) Adana'da üst düzey güvenlik buluşması

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Adana'ya geldi. Havayoluyla kente gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Orgeneral Yaşar Güler, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı toplantı öncesinde Altınok ve Güler, 24 Kasım 2016 tarihinde Adana Valiliği'ne yönelik bombalı saldırıda 2 kişinin şehit düştüğü yeri inceledi, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Müdür Altınok ve Orgeneral Güler, bir dizi inceleme ve toplantıya katılmak için Adana'ya geldiklerini belirterek ayrıntılı açıklama yapmadı. Geniş güvenlik önlemi altında yapılan ziyaret ardından Orgeneral Güler, askeri tesislere geçerken; Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise, yapımı süren Adana İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.