(Görüntülü Haber) Adana'da Uluslararası Kurtuluş Maratonu koşuldu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Uluslararası Kurtuluş Maratonu ve Halk Koşusu, renkli görüntülere sahne oldu. Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşun 95'inci yılı anısına gerçekleştirilen Uluslararası 5 Ocak Kurtuluş Maratonu'na 1500'ün üzerinde kişi katıldı. Maraton ve halk koşusunda tüm sporculara yarışma logolu tişört, madalya ve katılım belgesi dağıtıldı. 120 noktaya hakem ve görevli bırakılırken, trafik polisleri de kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı. Toplam 150 bin TL ödül dağıtılacak olan maraton için bir araya gelen sporcular, uzun süre hazırlık yaptı. Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün startını verdiği maratonda Güney İnteract Kulübü adına katılan sporcular üzerinde 'Bedenime dokunma' yazılı tişörtlerle koştu. ŞEHİT AİLELERİ DE KATILDI Uluslararası maratonun ardından startı verilen halk koşusuna Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosu Linda Specht de katıldı. Halk koşusunda Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, şehit aileleriyle katıldı. Geçen Ekim ayında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınok'un babası Celal ve kardeşi Mustafa Altınok da şehidin fotoğrafını taşıyarak yarıştı. Koşu sırasında yarışmacılar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırdı.