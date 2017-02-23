(Görüntülü Haber) Adana'da köpek katliamı

KİMSESİZ Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, Adana'da 6 sokak köpeğinin zehirli yemle katledildiğini söyledi. Merkez Yüreğir İlçesi'nde Seyhan Nehri kıyısında bulunan özel bir tesisin bahçesine bırakılan zehirli yemler nedeniyle 6 sokak köpeğinin telef olduğunu anlatan Metin Yıldırım, "Sokak köpekleri tarımsal ilaç katılan tavuk etini yedikleri için can çekişerek öldü. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüştük. Burada ölen hayvanları alarak gerekli incelemeleri yapmak için laboratuvara götürdüler" dedi. 'HAPİS CEZASI GETİRİLMELİ' Hayvanlara yönelik şiddetin arttığını söyleyen KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, şunları kaydetti: "Bu masum hayvanların zehirlenerek öldürülmesi insanı ve vicdani anlamda kabul edilecek bir durum değil. Bu ülkede hayvana şiddet ve kötü muameleye karşın para cezası yerine hapis cezası getirilmeli. Bu insanlık dışı bir olaydır, yüreğimiz kaldırmıyor. Bu şiddeti kınıyoruz. Köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi nedeniyle Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile görüşüp hukuki süreci başlatacağız. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız."