(Görüntülü Haber) Adana'da karnaval coşkusu sürüyor
ADANA'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' heyecanı devam ediyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara...
07 Nisan 2018 Cumartesi 14:32
ADANA'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' heyecanı devam ediyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara stantlar kuruldu. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte, çok sayıda sergi, panel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Karnaval coşkusunu müzik ve dansla yaşayan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
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