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(Görüntülü Haber) Adana'da emniyetten engelli öğrencilere gezi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün organizesiyle bir grup bedensel ve zihinsel engelli arkadaşıyla geziye giden down sendromlu 12 yaşındaki Serdar Bozkurt, kendilerini karşılayan Emniyet Müdürü Osman Ak'a Arif Nihat...

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün organizesiyle bir grup bedensel ve zihinsel engelli arkadaşıyla geziye giden down sendromlu 12 yaşındaki Serdar Bozkurt, kendilerini karşılayan Emniyet Müdürü Osman Ak'a Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okuyarak teşekkür etti. Engelsiz Yaşam Derneği ile Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler için gezi düzenledi. Geziye 25 engelli öğrenci, velileri ve Toplum Destekli Polislik Şubesi'nden görevliler katıldı. Adana'dan hareket eden minibüslerde şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini gezen engellilerin son durağı Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki hayvanat bahçesi oldu. Farklı ülkelerden getirilen hayvanların barındığı parkı gezen engelliler, günün sonunda Adana'ya döndü. Grubu Adana Emniyet Müdürü Osman Ak karşıladı. Engelli öğrencilerle tek tek ilgilenip, gezi hakkındaki değerlendirmelerine alan Emniyet Müdürü Ak, engelli çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Engelsiz bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan çocuklardan down sendromlu Serdar Bozkurt, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okuyarak teşekkür etti.

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