Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber) Adana'da bilim müzesini 15 bin kişi ziyaret etti

ADANA'da bilimsel ve robotik çalışmalarla önemli projelere imza atan Adana Bilim ve Sanat Merkezi'nin bilimi yaygınlaştırmak için açtığı bilim müzesi 7 yıllık süreçte 15 bin ziyaretçiyi buldu. Farklı okullarda eğitim gören öğrencileri...

ADANA'da bilimsel ve robotik çalışmalarla önemli projelere imza atan Adana Bilim ve Sanat Merkezi'nin bilimi yaygınlaştırmak için açtığı bilim müzesi 7 yıllık süreçte 15 bin ziyaretçiyi buldu. Farklı okullarda eğitim gören öğrencileri konuk ederek bilimin yaygınlaşması için çalışmalar yapan Adana Bilim ve Sanat Merkezi, geçmişten günümüze teknolojik gelişimleri tanıtıyor. Merkezde 2011 yılında açılan bilim müzesini, birçok okul ve yetişkinlerin ziyaretleriyle 7 yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi. Merkezin Fizik Öğretmeni Mihrunisa Duran, bilimi daha eğlenceli hale getirip, yaygınlaştırmak adına açtıkları bilim müzesinin büyük ilgi çektiğini belirtirken, şunları söyledi: "Bilim müzemiz yaklaşık 7 yıldır var. Bilimi daha eğlenceli hale getirip, yaygınlaştırmak adına bilim müzesi malzemeleriyle uygulamalı deneyler yapıyoruz. Şuana kadar birçok okul ve yetişkinler ziyarete geldi. Okullar randevu alıyorlar. Öğrencilerini getirip, öğrencilerimizden eğitimler alıyorlar. Bizim öğrencilerimiz de gelen öğrencilere yani akranlarına bilim müzesindeki deneyleri gerçekleştirip, onların bilime olan ilgisini arttırmaya çalışıyor" dedi. BİLİME BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ Müzeyi gezen öğrencilerin bilime karşı bakış açılarının değiştiğini söyleyen Duran, şöyle devam etti: "Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Buraya gelen öğretmenler, öğrencilerini daha iyi tanıyabilme şansı buluyor. Uygulama yaparken öğrencilere bir takım sorular soruluyor. Onlar bir takım bilimsel bağlantılar kurabiliyorlar. Üst düşünme becerileri gösterebiliyorlar. Hem öğretmenler tarafından öğrencileri gözlemleme şansı buluyor. Hem de öğrencinin bilime bakışı değişiyor. Kitapta gördüğü formülleri burada yaptığı için öğrencilerin burada uygulayarak yaptığı için bilim çok daha eğlenceli hale geliyor ve bilime olan ilgileri artıyor."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314