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(Görüntülü Haber) Adana'da açık havada kitap okudular

Veysel DOGUÇ-Hatice KARTAL ADANA,() Adana'da Vali Mahmut Demirtaş ve öğrenciler açık havada kitap okudu. Atatürk Parkı'nda Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Mehmet...

Veysel DOGUÇ-Hatice KARTAL ADANA,() Adana'da Vali Mahmut Demirtaş ve öğrenciler açık havada kitap okudu. Atatürk Parkı'nda Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Mehmet Seyman, Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bütün öğrencilerin kütüphaneye üye olması gerektiğini belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş, en iyi kitap okuma alışkanlığının kütüphanelerde olduğunu söyledi. Demirtaş, Kitap en sadık dosttur. Onun için kitap okumayı tavsiye ediyorum. Sizler bizim herşeyimizsiniz, başarı sermayemizsiniz, geleceğimizsiniz. geleceğimizi size emanet edeceğiz. İlerde bizim yerimize sizler geleceksiniz dedi. Ardından Vali Demirtaş, öğrencilerle beraber kitap okudu ve kitapları imzaladı.

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