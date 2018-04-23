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(Görüntülü Haber) Adana'da 23 Nisan coşkusu

ADANA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, heyecan ve coşkuyla kutlandı.  Kentte 23 Nisan dolayısıyla ilk tören İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Milli...

ADANA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, heyecan ve coşkuyla kutlandı. 

Kentte 23 Nisan dolayısıyla ilk tören İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca, anıta çelenk bıraktı. Çelenk törenine katılanlar, Atatürk Caddesi üzerinden bando eşliğinde yürüyerek büyük kutlama töreninin yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı'na geçti. Tören alanına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Günaydın ile birlikte gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların bayramını kutladı. 

ÇOCUKLARDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Günün anlam ve önemiyle ilgili Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca konuştu. Kürsüye çıkan öğrenciler de 23 Nisan'a ilişkin şiirler okudu. Öğrencilerin sunduğu mehter, jimnastik, dans ve halkoyunları gösterileri büyük ilgi topladı. Törende Vali Mahmut Demirtaş ve protokol üyeleri, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verdi. Törene aileleriyle katılan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. 

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