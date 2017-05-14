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(Görüntülü Haber) Adan: MHP'nin durduğu süreç Osmanlı'nın bitişi Türkiye devletinin doğuşunun kodlarına dayalıdır

Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)  İstanbul İl örgütü 21 Mayıs'ta İl Olağan Kongresi öncesinde, İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ve 39 İlçe Başkanı  Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan bir...

Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)  İstanbul İl örgütü 21 Mayıs'ta İl Olağan Kongresi öncesinde, İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ve 39 İlçe Başkanı  Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan bir otelde bir araya geldi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve bir çok davetli de katıldı.


 

" MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ DOĞRULAR ÜZERİNDEN SORGULANMIYOR. "



MHP Genel Başkan Yardımcı Celal Adan toplantıda yaptığı konuşmada " Milliyetçi Hareket Partisi şuna açıktır. Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi  'Bugün bizi sıkıntıya sokan herhangi bir irade varsa bu iradeyi tartışmaya hazırız' diyor. Milliyetçi Hareket Partisi doğrular üzerinden sorgulanmıyor. Alçakça, namussuzca, ahlaksızca başka algıların ön plana çıkarılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu süreç Osmanlı'nın bitişi Türkiye devletinin doğuşunun kodlarına dayalıdır" dedi.



 "CHP VE MHP HÜKÜMETİ SENARYOSUNU KURDULAR. SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA BAŞBAKANLIK VERDİLER."



Adan konuşmasının devamında şunları söyledi, "Eşkiya başına Nobel ödülü verileceği zaman bizim aramızdan hatta bize en çok muhalefet yapan bir gazetenin..  adı da milliyetçi geçinen kişileri Nobel ödülü verileceği dönemde eşkıya  başına  havaya girmiş  Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldıracak yok edecek olan FETÖ'nün tanzim ettiği.. yani Samanyolu Televizyonu'nun Zaman Gazetesi'nin inşa ettiği CHP ve MHP hükümeti senaryosunu kurdular. Sayın Genel Başkanımıza Başbakanlık verdiler. Kim destekli.. tükürükleriyle -Türk Devletini boğarız- diyen Kandilin tespit ettiği eşkıyaların, vatansızların, hainlerin, kazılan hendeklerin içerisinden dünyanın en modern silahları ile askerlerimizin şahadetine öncülük yapan siyasi hareketin unsurlarının desteği ile bir CHP MHP Hükümeti tanzim ettiler. MHP eğer o başbakanlığı kabul etmiş olsaydı, 15 Temmuz'un ortaya çıkaracağı iradeyi de hesapladığınızda bugün Türkiye ne hallere gelirdi. Öngörüsüyle Başbakanlığı ayağının  tersiyle ittiğinde  aramızdan da bir sürü insan, bize benzeyen, bize benzediğini izah eden, anlatan kesimler,  bizi sanık sandalyesine oturttular. 


 

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AHMET DAVUTOĞLU'NU GÖREVDEN ALIRKEN DEMOKRASİ KAHRAMANLARI NEREDEYDİ"



Sayın  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nu görevden alırken demokrasi kahramanları neredeydi? Dünyanın en büyük utancını bu millete yaşatmış olan Cumhuriyet  Halk Partisi 353 Milletvekilinin imzası ile seçilmiş olan, oyu ile seçilmiş olan  Abdullah Gülün seçimini Anayasaya Mahkemesine götürüp iptal ettirmiştir. İki  yüzlü demokrasinin örneği olan bu iradenin  bizi demokrasi adına yargılamaya, sorgulamaya  ne hakkı vardır. Onun  Türkiye'de demokrasiden bahsetmeye ne hakkı vardır. Türk devletinin  15 Temmuzda yakalanmış olduğu alçaklığı, şerefsizliği, onursuzluğu, yani bu coğrafyada  askerin polisi ,polisin askeri vurduğu bir Türkiye yaratanlar Cumhuriyet tarihinde değil, insanlık tarihinde ancak bu kadar kahpe insanlar yapabilirdi" 

 

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