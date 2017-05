(Görüntülü Haber) Adalet Sarayı önünde 7'nci "Adalet Nöbeti"

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () BİR grup avukat, yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlarına destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda "Adalet Nöbeti" tuttu. Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'ün serbest bırakılması için her hafta Perşembe günü bir araya gelen avukatlar, bu hafta da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak "Adalet Nöbetini" sürdürdü. Aralarında HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Eşber Yağmurdereli'nin de bulunduğu çok sayıda avukat, Themis heykeli önünde bir süre 'adalet nöbeti' tuttuktan sonra adliye önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR Avukat Yeşinil Yeşilyurt'un okuduğu basın açıklamasında şöyle denildi: "Bugün , Cumhuriyet gazetesi tutuklularının 200. Günü. Dost ve meslektaşlarımız olan Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör 200 gündür özgürlüklerinden mahrum. İlk olarak İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde her hafta Perşembe günü tutulmaya başlanan Adalet Nöbeti bugün 7. Haftasında. Meslektaşlarımız nezdinde başlayan adalet nöbeti bugün tüm Türkiye'de çeşitli illerde aynı anda aynı saatte, meslektaşlarımızın serbest bırakılması, adalet sisteminin hukuka uygun hale gelmesi ve uygulanması için tutulmaktadır. Hepimizin bildiği gibi son süreçte hukuksuzluk ve adaletsizlik hiç olmadığı kadar yoğun ve fütursuz biçimde gerçekleşmektedir. Belgesiz, bilgisiz, delilsiz, sorgusuz, sualsiz insanlar gözaltına alınıp tutuklanmaktadır. Uzun süreler boyunca ortaya ne bir iddianame konulmakta ne de dava açılmaktadır. Dava açılsa dahi tutukluluğun devamına karar verilerek duruşmalar aylar sonraya atılmaktadır. İktidarın amacı kendi dışında ne varsa baskılamak, susturmak ve sindirmektir. Biz buna boyun eğemeyiz, izin veremeyiz. Bu nedenlerle avukatlar olarak tutuklu 3 meslektaşımız Akın Atalay, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör nezdinde başlattığımız esasen haksızlığa uğrayan herkes için hukuk ve adalet talebi ile her perşembe saat 11.30 - 12.30 arasında bulunduğumuz yerlerde adalet nöbetimizi tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz."