Ersan SAN-İSTANBUL,() YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle yapılamayan Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı. Eminönü-Adalar seferi ise hala yapılamıyor.
(Görüntülü Haber) Adalar hariç diğer vapur seferleri normale döndü
Ersan SAN-İSTANBUL,() YOĞUN sisin yeniden etkili olması nedeniyle yapılamayan Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı. Eminönü-Adalar seferi ise hala yapılamıyor....
11 Mart 2018 Pazar 14:13
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