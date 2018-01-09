(Görüntülü Haber) Adalar-Beşiktaş seferleri yeniden başlayacak

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati, Adalar-Beşiktaş motor seferlerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını söyledi. İBB Meclisi'nin Ocak ayı ikinci oturumunda, Adalar Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati'nin verdiği soru önergesi üzerine, 1 Ocak'tan itibaren sona erdirilen Beşiktaş-Adalar arasındaki motor seferlerinin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağı öğrenildi. İBB CHP meclis üyeleri Kevork Hılkati, Esin Hacıalioğlu, Hasan Tapan, Muzaffer Şahin ve Ümit Yurdakul tarafından verilen önergede, "Sadece yaz aylarında hizmete sokulan deniz otobüsü seferleri, kış aylarında azaltılan tüm seferler ve Martı projesi sebebiyle Kabataş'tan Beşiktaş'a yönlendirilen Şehir Hatları Beşiktaş seferi yaz-kış aylarında da hizmet vermeye devam edecek mi?" diye soruldu. "SEFERLER EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YENİDEN BAŞLAYACAK" Seferlerin kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını söyleyen Adalar Meclis Üyesi Avedis Kevork Hılkati, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: "Geçtiğimiz günlerde, Şehir Hatları yılbaşından sonra Adalar-Beşiktaş seferlerinin, yolcu olmadığından dolayı yapılmayacağına dair karar aldı. Seferler iptal edildi. Kâr etmiyor diye bunun engellenmesi Adalar halkına yapılan çok büyük bir haksızlıktı, son derece yanlıştı. Ulaşım hakkımız elimizden alınmıştı. Biz bunu bir önerge hâline getirdik. Bu önergeyi bugün itibarıyla sözlü ve yazılı olarak sundum. Dört senedir İBB Meclisi üyesiyim. İlk defa anında cevap buldu ve kabul edildi. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Zannediyorum ki pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bunun sözünü mecliste kendileri de verdiler. Eski Kış tarifesi uygulanacak. Ama geri gelmesi de büyük başarı." GEÇTİĞİMİZ YIL 360 BİN KİŞİ YOLCULUK YAPMIŞTI Şehir Hatları, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, 1 Ocak 2018 itibarıyla Beşiktaş-Adalar seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağını duyurmuştu. İBB'den 'ya yapılan açıklamada, 2017 yılında Beşiktaş-Adalar arasında 360 bin kişinin yolculuk yaptığı ifade edilmişti. 2017'nin Ocak ayında 6 bin 435, Şubat ayında 7 bin 911, Mart ayında 11 bin 753, Nisan ayında 20 bin 234, Mayıs ayında 23 bin 340, Haziran ayında 43 bin 893, Temmuz ayında 66 bin 304, Ağustos ayında 58 bin 390, Eylül ayında 49 bin 275, Ekim ayında 31 bin 538, Kasım ayında 22 bin 185 ve Aralık ayında 19 bin 329 kişi Beşiktaş-Adalar hattını tercih etti. Yani son bir yılda 360 bin 587 kişi Beşiktaş-Adalar hattını tercih etti.