(Görüntülü Haber) Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek eylemi

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de bir grup, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek amacıyla eylem yaptı.



Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen İzmir Emek ve Dayanışma Güçleri platformu üyesi bir grup, KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın, 'İhraç edildim. İşimi, ekmeğimi, onurumu istiyorum' diyerek başlattıkları açlık grevine destek için basın açıklaması yaptı. 'Direne direne kazanacağız', 'Ne darbe, ne OHAL, demokrasi derhal', 'Semih ve Nuriye yalnız değildir' sloganları atan gruptakiler Gülmen ve Özakça'nın görevine iade edilmesini istedi.



Grup adına basın açıklamasını okuyan Melih Yalçın, "Bugün 71'inci gün. İki kamu emekçisinin maruz kaldıkları ve tanık oldukları zulüm ve kötülüğe karşı bedenleri açlığa yatırışlarının 71'inci günü. Emek ve demokrasi özgürlüklerden yana bizler ders çıkardık. Aslında tarihin derinliklerinden gelen bilgimiz, bir gerçeği bir kez daha sınamış olduk. Hak verilmez, alınır. Bu gerçeği bize hatırlattığın için sana teşekkür ederiz Kemal amca. Aslında ülkenin dört yanında insanlar günlerdir, ayladır dertlerini anlatabilmek, işlerine ekmeklerine kavuşabilmek için sıradanlaşan kötülüğün karşısına onur ve vicdanlarına dikip mücadele ediyorlar. Son günlerde ise Nuriye ve Semih seslerine ses verip, direnişi büyütmeye çalışıyorlar. Açlık grevi yapan iki kamu emekçisine kulak verip artık yeter diyelim" dedi.



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.