(Görüntülü Haber) Açlık grevindeki hayvanseverleri federasyon temsilcileri ikna edemedi

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da oturan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için 11 gün önce başlattıkları açlık grevini sürdürdü. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Prof. Dr. Mirat Gürol'un ziyaret edip grevi bitirmelerini istediği hayvanseverler, talepleriyle ilgili somut adım atılmasını istedi. Tekstil firmasında pazarlama elemanı olarak çalışan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'ndeki alanda sokak köpekleri için yaptıkları barınakta geçen 19 Şubat'ta açlık grevi başlattı. Hayvanlara uygulanan şiddetin son bulması için hayvanlara yönelik işlenen suçların Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp TCK kapsamında düzenlenmesini isteyen hayvanseverler, grevin 6'ncı gününde kendileri için aynı yerde mezar kazdı. 3 hayvansever, barınağın yanında yaptıkları kulübede eylemlerini sürdürdü. HAYKONFED BAŞKANI ZİYARET ETTİ Hayvanseverleri, grevin 11'nci gününde HAYKONFED Başkanı Prof.Dr. Mirat Gürol, Federasyon Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan ile federasyon İstanbul Koordinatörü Barış Şengül ziyaret etti. HAYKONFED temsilcileri, kulübede sağlıksız koşullarda kalan hayvanseverler ile görüşerek grevi bitirmelerini istedi. Prof.Dr. Gürol, "Biz sizin isteklerinizi, taleplerinizi üstümüze alıyoruz. Biz size zarar gelsin istemiyoruz. Mesajınızı aldık. Zaten çalışmalar yapıyorduk, fakat yukarıya ulaşamıyorduk. Şu anda belki ulaşma ihtimalimiz var. Hep birlikte buradan çıkar Ankara'ya gideriz. Ve 'grevi şartlı bırakıyoruz' dersiniz" dedi. 'BİZİM CİDDİYETİMİZİ İLETİN' Hayvanseverlerden Ayşe Kök ise talepleriyle ilgili somut bir adım atılana kadar eylemi sürdüreceklerini söyleyerek, "Şu anda onay makamı burası. Ben açıklamamı yapmışım. Siz gerekli görüşmelerinizi yapın. Bizim ciddiyetimizi iletin. Temsil hakkını size veriyoruz. Ciddiyetimizi iletin. Bu devlet hepimizi muhatap alacak" diyerek açlık grevine devam edeceklerini belirtti. BASIN AÇIKLAMASI Federasyon Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik içeren kanun tasarısının akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri tarafından büyük eleştiri aldığını hatırlatarak şöyle konuştu: "Şimdi bu tasarının aynı şekilde katliamlarla neticelenecek maddeleri ile TBMM'ye gönderilerek yeniden gündeme getirilme aşamasında olduğu bilgileri tarafımıza ulaşmıştır. Bu tasarı, hayvanların üremelerini kontrol altında tutacak kısırlaştırma tedbirlerini almamak ve ama buna karşılık şehirlerde yaşamalarına da izin vermemek gibi vahim hataları içeren 3 ve 8. maddeleri ile katliamlara sebep olacaktır. Tasarı bu haliyle sokaklardaki kedi ve köpek varlığını yok edecektir. Bu madde ile hayvanlar şehir dışlarına atılacak ve katliamlar başlayacaktır. Kısırlaştırarak sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol etmek yerine, sonu ölümle sonuçlanacak sürgünler olacaktır. Ayrıca 1200'e yakın il, ilçe ve beldede sahipsiz hayvanlar kontrolsüz olarak çoğalacak, bir taraftan da şehir dışlarına atılacaktır. Hayvan sayısının artışında adeta patlama olacaktır. Belediyelere kısırlaştırma yaptırılması konusunda bir yaptırım da getirilmemiştir." Aslan, hayvan hakları savunucuları olarak söz konusu kanun tasarısının tamamen iptal edilip yeni bir kanun tasarısının Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda STK’ların, meslek odalarının, üniversite temsilcilerinin de katılımı ile yeniden hazırlanmasını talep ettiklerini söyledi.