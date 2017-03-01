(Görüntülü Haber) Açlık grevindeki hayvanseverler yatağa düştü

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'daki hayvanseverlerden Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek için 10 gün önce başlattıkları açlık grevini sürdürdü. Hayvanseverler 10 günden bu yana çay, kahve ve şekerli su dışında bir şey yemediklerini, ayağa kalkacak güçleri olmadığını söyledi. Tekstil firmasında pazarlama elemanı Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve 18 yaşındaki Uğurcan Saban, 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'ndeki alanda yaşayan 250'ye yakın sokak köpeği için aynı bölgede barınak yaptı. 3 hayvansever, barınakta hasta ve bakımsız köpekleri tedavi edip bakımlarını yaparken, sokak hayvanlarına yönelik şiddete tepki için de açlık grevi başlattı. Hayvanseverler, geçen 19 Şubat'ta başlattıkları açlık grevi eylemini sürdürdü. Çay, kahve ve şekerli su dışında bir şey yemediklerini söyleyen hayvanseverler, eylemin 10'ncu gününde barınağın yanında kendileri için yaptıkları kulübeden çıkmadı. Hayvanseverler, ayağa kalkacak güçleri olmadığını belirtti. Hayvanseverlerden Sevim Arkan, şöyle dedi: "Ölene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Artık dermanımız kalmadı. Hayvanlarımıza uygulanan şiddet artık dursun. Bize 'eylemi bırakın' diyorlar. Biz ölene kadar gideceğiz. Biz bırakmayacağız. Bizi caydırmaya çalışmasınlar. Sadece şekerli su ve çay içiyoruz. 112 geliyor, tedaviyi kabul etmiyoruz. 'Serum takarlar' diye geri gönderiyoruz." Eyleme katılan hayvanseverlerden Ayşe Kök ise, şöyle konuştu: "İstediğimiz tek şey hayvanların korunmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılmasını istiyoruz. İşin içindeki STK'larla ve hukukçularla bir araya gelip, yasanın değiştirilmesini istiyoruz. Onları artık toplumumuzun kabul etmesini istiyoruz. Yaptığımız eylemin partisi yok. Çünkü hayvanların seçme ve seçilme hakkı yok. Hayvanlara işkence etmeyin. Burada birimiz ölsek bile inanıyoruz ki bizden sonra bayrağı alacaktır. Biz buna inanıyoruz. Sonuna kadar buradayız. Bu kadar vahim bir durum var. Biz 10 gündür elektiriğin, suyun olmadığı yerde mücadele ediyoruz. Biz su görmedik, saçlarımız kayış oldu. Ben bu mücadeleyi bırakmam." Lise öğrencisi Uğurcan Saban ise eylemi sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi.