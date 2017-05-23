(Görüntülü Haber) Açlık grevindeki eğitimciler için oturma eylemi

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, KESK Kocaeli Şubeler Platformu açlık grevi sırasında gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için oturma eylemi yaptı.



KESK Kocaeli Şubeler Platformu üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle açlık grevinde bulundukları sırada gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılarak adliyeye sevk edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya destek vermek için İzmit Sabri Yalım Parkı'nda bir araya geldi. Sendika üyeleri 'Karanlığa teslim olmayacağız', 'Adalet talebi tutuklanamaz' sloganları attı, 'OHAL kaldırılsın, hiç kimsenin yaşam hakkı elinden alınmasın' pankartI açtı. Sendika üyeleri açlık grevindeki eğitimciler için oturma eylemi yaptı.



Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan yaptığı açıklamada, "Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin en kritik aşamasındayken tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişlerdir. Üyelerimiz ve kamuoyu iki akademisyenin sağlıklarından ve yaşamlarından endişe etmektedirler. Onların iradelerini yok sayabilecek, karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz duruma dair hükümeti ve yetkilileri uyarıyor, Eğitim-Sen'in süreci yakından takip edeceğinin bilinmesini istiyoruz. İş, emek mücadelesi ve adalet talebi tutuklanamaz" dedi.