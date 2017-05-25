(Görüntülü Haber) Açlık grevi yapan Kemal Gün, teslim aldığı DHKP-C'li oğlunun kemiklerini toprağa verdi

TUNCELİ, () - TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin DHKP- C'li teröristlere yönelik düzenlediği operasyonunda ölen Murat Gün'ün, kimlik tespitinde DNA incelemesi için Adli Tıp'a gönderilen kemiklerini, 90 gün açlık grevi yaptıktan sonra taahhütname karşılığında teslim alan babası Kemal Gün, bugün Hozat Mezarlığı'nda toprağa verdi.



Tunceli'de geçen kasım ayında düzenlenen hava operasyonunda ölen DHKP-C'li Murat Gün'e ait olduğu belirtilen kemikler, kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na DNA incelemesine gönderildi. Murat Gün'ün babası Kemal Gün ise kemiklerin oğluna ait olduğunu söyleyerek kendisine verilmesi için kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı.



Kemal Gün'ün açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiğini söyleyen Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, CHP İl Başkanı Ali Rıza Günder, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yusuf Cengiz'den oluşan heyet, sorunun çözümü için Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Başsavcı Behçet İşlek ile görüştü. Bu görüşmeler sonunda kemiklerin Kemal Gün'e verilmesi ve Hozat Mezarlığı'nda tabut içinde defin işleminin yapılması kararlaştırıldı.



TAAHHÜTNAME VERİP TESLİM ALDI



Belediye zabıtaları dün Kemal Gün'ün yanına gelerek, kemiklerin yarın kendisine verileceğini, Vali Osman Kaymak'ın davet ettiğini söyledi. Görüşmeler sonunda baba Kemal Gün'e, kemiklerin 'müessif olaya neden olmayacağı' koşuluyla verileceği belirtilerek taahhütname imzalatıldı. Kemal Gün de ardından 90 gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi.



Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün Tunceli Belediyesi'ne tutanakla teslim edilen tabut içindeki kemikler, bugün Tunceli Belediyesi yetkilileri tarafından Hozat'a götürüldü.



Hozat Cemevi'nde tutanakla baba Kemal Gün'e teslim edilen kemikler, burada cenaze namazının ardından Hozat Mezarlığı'nda toprağa verildi.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



Tunceli Valiliği de kemiklerin baba Kemal Gün'e teslim edilmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi:



"07 Kasım 2016 tarihinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen operasyon neticesinde ölü olarak ele geçirilen, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilen ve aralarında Murat Gün isimli DHKP/C terör örgütü mensubunun da olduğu değerlendirilen kemik parçaları Adli Tıp Kurumunca yapılan inceleme işlemine müteakip ilimize gönderilmiştir. Kemik parçalarının geç teslim edilmesinin sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesinin uzun sürmesinden kaynaklandığı, Kemal Gün ve avukatına bildirilmiştir. Bahse konu kemik parçaları Tunceli Belediyesi tarafından defin işleminin yapılacağı İlimiz Hozat İlçesinde Murat Gün isimli şahsın babası Kemal Gün’e teslim edilmiştir."



Bu arada 90 gün süren açlık grevi nedeniyle Kemal G^ün'ün sağlığının bozulabileceğini söyleyen avukatlarından Oya Aslan, "Cenaze töreninden sonra İstanbul'a götürülerek bir sağlık kurumunda detaylı kontrolden geçirilecek" dedi.