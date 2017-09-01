(Görüntülü Haber) Acemi kasaplar, hastaneye akın etti

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,() - KONYA'da her yıl olduğu bu yılda kurbank kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Konya'da belediyeler tarafından daha önce belirlenen alanlarda kurbanlar kesildi. Kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih edenlerde oldu. Bu nedenle de her yıl olduğu gibi bu yılda hastanelerin acil servislerinde manzara değişmedi. Kurban keserken vücutlarının çeşitli yerlerini kesip yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Konya'da öğle saatlerine kurlman keserken yaralanıp hastanelere başvuranların sayısı 50'yi buldu.