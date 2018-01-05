(Görüntülü Haber) Acemi erler yemin etti

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da, 58'inci Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende 19974 tertip 2'nci kademe 1028 acemi er yemin etti. Yemin törenine Vali Şerif Yılmaz, Antalya Garnizon ve 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve asker yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından acemi erler yemin etti. Acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından Kışlaya ilk katılan askerlere Vali Şerif Yılmaz tarafından hediye verildi. Eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi ve ödülleri verildikten sonra vatani görevlerini Burdur'da yapmış olan Mehmetçik yakınlarına Vali Yılmaz tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi. Yemin töreni Piyade Marşı'nın okunması ve Akdeniz Bölge Bandosu eşliğindeki geçit töreniyle sona erdi. Askerler tören sonrası aileleriyle hasret giderdi.