(Görüntülü Haber) Acemi askerler yemin etti, törende 'Diriliş' dizisi müziği çaldı

MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 4 bin 520 piyade er ve komando törenle yemin etti. 'Diriliş' isimli televizyon dizisinin müziğinin çaldığı yemin töreninde, askerler ve aileleri duygulu anlar yaşadı. Temel eğitimlerini Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda tamamlayan uzun dönem 4 bin 520 er yemin etti. Piyade erlerin eğitildiği kışlada ilk kez komando yetiştirilmeye başladı. Yemin töreninde komandolar da ant içti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve asker ailelerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişi törene katıldı. Kendilerine ayrılan alanı dolduran asker aileleri, Türk bayrağı salladı ve cep telefonlarıyla çocuklarını görüntülemeye çalıştı. Erler için düzenlenen yemin töreninde, eğitimlerde başarılı olan 12 askere ve askerliğini Manisa'da yapmış olan 38 baba ile dedeye de hediyeler verildi. Askerlerle yakınlarına belge ve hediyelerini, Manisa Huzurevi'nde kalan 81 yaşındaki Meral Boyacıoğlu verdi. Askerlerin yemin etmesinin ardından bir konuşma yapan Albay Güven Dere, hepsiyle gurur duyduğunu söyledi. Albay Dere, "Milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinize, vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatınızı feda edeceğinize yemin ettiniz. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik anlayışından ve bağrından çıktığı Türk ulusunun güven ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur" dedi. Yemin töreninde askerler tarafından hazırlanan özel bir koreografi sergilendi. Askeri bando, 'Diriliş' dizisinin müziğini çaldı, askerler de eşlik etti. Ardından bir asker tarafından 'sağ olsun vatan' türküsü seslendirildi. Törende askerler, Ege yöresine özgü Harmandalı, ardından horon oynadı. Ayrıca Güneydoğu yöresi müzikleriyle halay da çeken askerler, katılanların beğenisini topladı. Kışlada ilk kez eğitim alan komando askerler de yakın dövüş tekniklerini sergiledi ve 'Bir ölür bin diriliz' diyerek Türk bayrağı açtı. Törendeki gösterilerin ardından askerler marşlar eşliğinde geçit töreni yaptı. Askerlerin marşlarına törene katılanlar da eşlik etti ve Türk bayrağı salladı. Geçit töreninin ardından askerler ve aileleri tören alanında birbirlerine kavuştu. Sarılıp kucaklaşan askerler ve aileleri sevinç gözyaşı döktü.