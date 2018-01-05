Deniz BAŞLI ARDAHAN, () ARDAHAN'ın merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü annesinin yanındaki yavru köpeği telefe etti. Bugün 02.56 sıralarında kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyündeki Vedat Özgür'e ait büyükbaş hayvan çiftliğine kadar gelen kurt sürüsü, çiftlikte anne ve yavru köpeğe saldırdı. Yavrusunu kurtlardan korumak için büyük bir uğraş veren anne köpek, kurtların sayıca fazla olması nedeniyle çaresiz kaldı. Kurtlar yavru köpeği ortalarına alarak parçalarken anne köpek onları bir süre uzaktan izledikten sonra gitti. Kurtların bu saldırısı güvenlik kamera görüntüleri tarafından kaydedildi. Çiftlik sahibi Vedat Özgür, Görüntüleri izlerken çok üzüldük dedi.
(Görüntülü Haber) Aç kurtlar köye indi, köpeklere saldırdı
Deniz BAŞLI ARDAHAN, () ARDAHAN'ın merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü annesinin yanındaki yavru köpeği telefe etti. Bugün 02.56 sıralarında kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyündeki Vedat Özgür'e ait büyükbaş...
05 Ocak 2018 Cuma 12:52
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