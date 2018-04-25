Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ofisinden ayrıldı. Abdullah Gül ile Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında, Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisinde 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı. Karamollaoğlu görüşmenin ardından saat 16.15'te ofisten ayrılırken, çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül ise, saat 19.15'te ofisten ayrılarak evine geçti.
(Görüntülü Haber) Abdullah Gül ofisinden ayrıldı
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ofisinden ayrıldı. Abdullah Gül ile Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında, Gül'ün Maslak'ta...
25 Nisan 2018 Çarşamba 19:27
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