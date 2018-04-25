(Görüntülü Haber) Abdullah Gül ofisinden ayrıldı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ofisinden ayrıldı. Abdullah Gül ile Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında, Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisinde 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı. Karamollaoğlu görüşmenin ardından saat 16.15'te ofisten ayrılırken, çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül ise, saat 19.15'te ofisten ayrılarak evine geçti.