Harun UYANIK-Can EROK/İSTANBUL,()-11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılıyor. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı
(Görüntülü Haber) Abdullah Gül ile Karamollaoğlu ödül töreninde 2
Harun UYANIK-Can EROK/İSTANBUL,()-11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "Erbakan Ödülleri 2018" törenine katılıyor. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen...
24 Nisan 2018 Salı 22:40
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