Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Sarıyer'deki Çamlıtepe Merkez Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden çıkan Abdullah Gül'e çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Gül, kendisini cami dışında bekleyenlerle tokalaşırken, metroda temizlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenilen bir grubun 'fotoğraf çekilme' taleplerini geri çevirmedi. İşçilerle tek tek tokalaşan Gül, daha sonra bindiği aracından da kısa bir süreliğine aralarından bazılarıyla sohbet etti. Abdullah Gül, daha sonra açıklama yapmadan camiden ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Abdullah Gül'e cami çıkışı temizlik işçilerinden ilgi
Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Sarıyer'deki Çamlıtepe Merkez Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden çıkan Abdullah Gül'e çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Gül, kendisini...
09 Mart 2018 Cuma 16:02
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