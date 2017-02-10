(Görüntülü Haber) Abdullah Gül: Çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı (2)

Enver ALAS/ İSTANBUL, () 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesinin sorulması üzerine Gül, "Doğrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle bağdaşmayan bir çok durumlar görüyorum" dedi. Abdullah Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar" şeklinde konuştu.