(Görüntülü Haber) Abdullah Gül, babasını ziyaret için Kayseri’de
ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra evinde dinlenen babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmek üzere Kayseri’ye geldi. İstanbul’dan THY’nin tarifeli uçağıyla Kayseri’ye...
17 Şubat 2017 Cuma 13:28
ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra evinde dinlenen babası Ahmet Hamdi Gül’ü ziyaret etmek üzere Kayseri’ye geldi. İstanbul’dan THY’nin tarifeli uçağıyla Kayseri’ye gelen Abdullah Gül’ü, Erkilet Havalimanı'nda Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hüseyin Sevim, Emniyet Müdür Vekili Tuncay Yalçınoğlu karşıladı. Abdullah Gül, havalimanından ayrılmadan önce basın mensuplarına, "Hastaneden 2 gün önce tedavisi tamamlanarak eve çıkan babamı ziyarete geldim. Özel bir ziyaret" diyerek, gündeme ilişkin konularda açıklamada bulunmayacağını söyledi. Gül, daha sonra baba evinin bulunduğu Alpaslan Mahallesi'ne geçti. Cuma namazını buradaki Feride Ana Camisi'nde kılan Gül, akşam saatlerinde İstanbul’a dönecek.
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