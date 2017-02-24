(Görüntülü Haber) ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
24 Şubat 2017 Cuma 10:47
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