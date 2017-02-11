(Görüntülü Haber) ABD'li kayakçılar Kaçkar Dağları'nı çok sevdi

RİZE'de, Kaçkarların karla kaplı dik yamaçlarında nefes kesen kayak gösterileri yapan, yöre insanlarının kullandıkları Lazboard'larla kaymalarını izleyen ABD'li kayakçılar Alex Yoder ve Nick Russell, çok sevdikleri bölgede çektikleri görüntüleri ülkelerinde yayınladı. Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Kaçkar Dağları'na geçen yıl gelen ABD'li snowboard sporcuları Alex Yoder ve Nick Russell, Ayder ve Yukarı Kavron Yaylası'nda karla kaplı dik yamaçlarda kayak yaptı. Kayak sırasında yayla evlerinin çatılarından atlayan ikilinin görüntüleri nefes kesti. İkizdere İlçesi Meşeköy Köyü'nde, yörede 'Lazboard' olarak bilinen ancak çevre sakinlerinin köyün eski adından alıntı ile 'Petranboard' adını verdiği tahtalarla yapılan kayağı araştıran Amerikalılar köyde bir hafta kaldı. Snowboard ve Lazboardla kayak yapan sporcular köyde yaşayan rehber Hızır Havuz'dan bilgi aldı, tahta kayakların nasıl yapıldığını öğrenmeye çalıştı. İkilinin çektiği belgesel ABD'de gösterime girdi. KÖYÜN ADININ ABD'DE DUYULMASI MEŞEKÖY SAKİNLERİNİ MUTLU ETTİ ABD'li kayakçılara rehberlik eden Hızır Havuz, bir kaç günlüğüne köylerine gelen ABD'li kayakçıların kar kalitesi ve bölgenin güzelliğini görmesi ile bir hafta kaldıklarını belirterek, "Belgesel çekimi yaptılar. Bu belgesel ABD'de gösteriliyor. Bizden çok kayak yaptığımız tahtalara ilgi gösterdiler. ABD'de de bunu anlatıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi. HOCAOĞLU: BELGESEL KIŞ TURİZMİNİN TANITIMI İÇİN İYİ OLDU Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu'da, ABD'li kayakçıların bölgede kayak yaparken çektikleri belgeselin yurt dışında gösterimi ile bölgenin tanıtımına katkı sağlandığını belirterek, "Kayak önemli bir kış aktivitesi. Normal kayak alanları dışında bu işi yapmak isteyen özel ilgi grupları var. Bölgeye gelerek bu aktiviteyi gerçekleştiriyorlar. Rize her mevsimin kenti. Bakanlığımız ve valiliğimiz bölgenin kış potansiyelinin gelişmesi için yoğun bir çalışma içerisinde" diye konuştu.