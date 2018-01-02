Harun UYANIK/ İSTANBUL,() Türkiye ve ABD ilişkilerinde yaklaşık 3 aydır devam eden vize krizi, geçen hafta aşılmıştı. Vize başvurularında kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yılbaşı tatili sonrası ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda mesai başladı. Başkonsolosluk önünde vize hareketliği yaşanıyor.
(Görüntülü Haber) ABD Başkonsolosluğu önünde vize hareketliliği
Harun UYANIK/ İSTANBUL,() Türkiye ve ABD ilişkilerinde yaklaşık 3 aydır devam eden vize krizi, geçen hafta aşılmıştı. Vize başvurularında kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yılbaşı tatili sonrası ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda...
02 Ocak 2018 Salı 12:27
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