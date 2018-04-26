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(Görüntülü Haber) ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından engellendi. Sarıyer'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önüne saat...

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından engellendi. Sarıyer'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen Y.İ .(29) “Fethullah Gülen’i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım" diye bağırdı. Kendini yakma girişiminde bulunan kişiyi gören Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ikna girişiminde bulundu. Y.İ'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri bu kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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