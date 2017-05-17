(Görüntülü Haber) ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği rahip Diriliş Kilisesi'nde görev yapıyordu
17 Mayıs 2017 Çarşamba 15:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.