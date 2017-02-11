Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda, yamaç paraşütü tutkunları karla kaplı yaylalarda uçmanın heyecanını yaşadı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, kış aylarında da yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri. Çevre il ve ilçelerden gelenler, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Örencik ve Kızlarçalı mevkisinde paraşütleriyle zirveye tırmandı. 450 metre yüksekliğindeki tepelere tırmanan gençler, yamaç paraşütleriyle havalanarak uçtu. Yamaç paraşütü tutkunları, çevredeki yaylaların üzerinde uçup kar ve doğanın keyfini çıkardı.
(Görüntülü Haber) Abant'ta yamaç paraşütü tutkusu
Mutlu YUCA/ BOLU,() - BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda, yamaç paraşütü tutkunları karla kaplı yaylalarda uçmanın heyecanını yaşadı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, kış aylarında da yamaç paraşütü...
11 Şubat 2017 Cumartesi 13:14
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