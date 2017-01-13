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(Görüntülü Haber)Abant'ta kar keyfi

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK / BOLU, () - BOLU'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı'da tatilciler göl çevresinde yürüyüp, faytonlarla gezerek doğa ile bütünleşen beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Kar kalınlığının yaklaşık...

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK / BOLU, () - BOLU'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı'da tatilciler göl çevresinde yürüyüp, faytonlarla gezerek doğa ile bütünleşen beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Abant, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Tabiat parkındaki otellerde konaklayan tatilciler, soğuk havaya rağmen göl çevresinde kar üzerinde yürüyüşe çıktı, kar topu oynadı. Tatilciler, buz tutan göl kıyısındaki iskelelerde eşsiz manzara eşliğinde selfie çekti. Bazı tatilciler de faytonlarla göl turu atıp kar ve doğanın kefyini çıkardı. Tatilciler Abant'ın doğasına hayran kaldıklarını söyledi. Abant'ta yaz- kış tatilcileri ata bindirerek geçimlerini sağlayan köylüler ise kış aylarında işlerin azaldığını, insanların soğuk nedeniyle ata binmeyi tercih etmediğini belirtti.

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