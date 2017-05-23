(Görüntülü Haber) AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Kilis'te

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,() AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, Kilis'te belediyenin meslek edinme kurslarını ziyaret etti. Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti ile beraberindeki heyet, Kilis Belediyesi Ruhi Zade Konağı ile Abidinağa Konağı'nı gezerek Suriyeli ve Kilisli kadınların meslek edindirme kurslarını gezdi. Belediye Başkanı Hasan Kara?dan bilgi alan Gatti, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara?ya Suriyeliler için yaptıklarından dolayı teşekkür etti. AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, Türkiye'nin 2011 yılından itibaren 3 milyon Suriyeliye cömertlik ve insanlık gösterdiğini belirterek, "Avrupa Birliği Kilis Belediyesi'ni takdir ediyor. Buradaki yönetimin cömertliğini, halkın misafirperverliğine de yansıyor. Bu kadar insanın misafir ederek, nüfusunuzun ikiye katlanması, buna rağmen yine aynı cömertliği, misafirperverliği göstermeniz Nobel Barış Ödülü'ne neden aday olduğunuzu gösteriyor" dedi. Kilis Belediye Başkanı Kara ise Suriye'deki karışıklıktan dolayı en çok Kilis'in etkilendiği ifade ederek, "Şuanda nüfusumuzdan fazla Suriyeli misafirimiz var. 93 bin 300 nüfusumuz olmasına rağmen 135 bin Suriyeli misafirimiz var. Oranlamaya vurduğunuz zaman yüzde 60 oranında Suriyeli yüzde 40 oranında yerli halk var. Biz bunu çok az imkanlar karşılığında yapıyoruz. Bütün binalarımızda, bütün sokaklarımızda nereye bakarsanız bakın Suriyeli var. Kilis?in imkanlarının zengin ve bol olması lazım ki içeride kavga olmaması lazım. Kilis en az imkana sahip olan illerden bir tanesidir. Biz bu kıt imkanlarla birlikte yaşam kültürü oluşturup, insanları burada tutmaya çalışıyoruz. Özellikle Kilis Belediyesi olarak biz kadın ve çocukları merkez aldık. Çünkü en büyük problem kadınlarda olduğunu gördük. Eski tarihi evlerimiz var. Bu evleri satın alıyoruz. Restore ediyoruz. Bunları bayanların hizmetine veriyoruz. Burada Türk ve Suriyeli bayanlara beraber faaliyetler yapıyoruz. Şuanda 7 merkezimiz var. Yaklaşık 3 bin 500 bayan meslek edindirme kurslarına devam ediyor. Yarısı Türk, yarısı Suriyeli, buralarda Türkçe dil kursu, bilgisayar kursu, el işleri kursu, kuaförlük kurslarımız var. Aşçılık kurslarımız var" diye konuştu.