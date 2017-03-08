(Görüntülü Haber) AB destekli milyonluk projeye 'kredi' engeli

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),()SİVAS'ın Suşehri ilçesinde AB destekli proje ile yaklaşık 5 milyon lira maliyetli 350 hayvan kapasiteli süt sığırcılığı işletmesi kuruldu. Ancak yapımı tamamlanan işletme, hayvan alımı konusunda bankadan kredi alamayınca atıl vaziyette kaldı. İşletmeci Ali Uçar, "Gelinimin üstüne yaptığımız tesise, benim 30 bin liralık borcum nedeni ile kredi alamıyoruz" dedi. Suşehri ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Kayadelen köyü nüfusuna kayıtlı 52 yaşındaki Ali Uçar, uzun yıllar İstanbul'da dolmuş işletmeciliği yaptıktan sonra köyüne dönmeye karar verdi. Süt sığırcılığı işine girmek isteyen Uçar, köyde kendisine ait 27 bin 800 metrekarelik arsasına gelini 21 yaşındaki Elif Uçar'ın adına 6 bin metrekare alanda 350 baş Avrupa Birliği destekli süt sığırcılığı işletmesi kurdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunulan projeye 2 milyon liralık AB hibe desteği sağlandı. 2016 yılı Nisan ayında başlayan çalışmalar, aynı yılın Aralık ayında tamamlandı. Ali Uçar, kendi birikimlerini de ortaya koyarak toplamda yaklaşık 5 milyon liraya mal olan tesisin inşaatını bitirip makine alımlarını yaptı. Revir doğumhanesinden, sağmal hayvan ahırına, yem karma makinesinden, süt depolama alanına kadar AB standartlarına uygun şartlar oluşturuldu. Üretime hazır hale gelen tesis için hayvan alımı aşamasına geçildi. KREDİ VERİLMEDİ, TESİS HAYVANSIZ KALDI Ancak işletmenin tamamlanmasının ardından bankaya yapılan 3 milyon liralık kredi başvurusuna onay çıkmadı. Gelini Elif Uçar adına kredi başvurusu yapan Ali Uçar, kendisinin kredi kartları ve tesisin yapımı için kullandığı toplamı 30 bin lirayı bulan kredi borçları nedeni ile kredi alamadı. Banka, kredi uygulamasında kişinin kendisi ve yakınlarını da içeren grup uygulaması nedeni ile kredi talebini geri çevirdi. Kredi alınamayınca 5 milyon liraya kurulan tesis hayvansız kaldı. Ali Uçar, tesisi gelinin adına yaptığını ve vekaleten işlerini kendisinin yürüttüğünü belirterek, kredi şoku yaşadıklarını söyledi. Tesis için AB projesi hazırlayarak kırsal kalkınma desteğinden faydalandıklarını belirten Uçar, "Tesisi tamamladıktan sonra hayvan alımı için gelinim adına kredi başvurusu yaptık. Gelinimin hiçbir bankaya, kamu kuruluşlarına, kısacası hiçbir yere borcu yok. Biz buraya hayvan alamıyoruz. Ziraat Bankasına başvurduk. Banka bize grup uygulaması nedeni ile kredi verilemeyeceğini söyledi. Benim şahsi kredi kartı ve işletmeye harcamış olduğum bir takım borçlardan dolayı banka bizi grup uygulamasına soktu. Bundan dolayı buraya kredi kullanamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda biz memleketimize geldik, yatırım yaptık. Ama 5 milyon liraya mal olan bir tesise hayvan almak için kredi alamıyoruz. Önümüze engeller çıkarılıyor. Bu bürokratik engeller nedeni ile emeklerimiz boşa gitmiş durumda. Biz burada hem üretim, hem istihdam oluşturma amacındayız. Markalaşma yolunda ilk adımlarımızı atmak istiyorduk. Şu ana kadar yaptığımız başvurulardan bir sonuç alamadık" dedi. Uçar, tarım kredisi veren özel bankaların faizlerinin yüksek ve geri ödeme sürelerinin daha kısa olması nedeni ile, devlet bankasından talepte bulunduklarını ama sonuç alamadıklarını söyledi. Şimdi özel bir bankaya kredi için başvuru yaptıklarını söyleyen Uçar, ondan da henüz sonuç çıkmadığını ifade etti.