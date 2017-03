(Görüntülü Haber) AB Bakanı Çelik'ten Almanya'ya tepki: Bir an evvel bu yanlıştan dönmelerini temenni ederiz (1)

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle toplantısının iptal edilmesine ilişkin "PKK terör örgütüne mensup teröristler, terör faaliyeti içinde orada para toplayanlar, FETÖ'ye ait teröristler orada serbestçe faaliyet gösterirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının katılacağı vatandaşlarımızla buluşma şeklindeki bir hakkın engellenmesi son derece yanlış bir durumdur. Bir an evvel bu yanlıştan dönmelerini temenni ederiz" dedi. AB Bakanı Ömer Çelik, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunacağı İzmir'de Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle yapmak istediği toplantının iptal edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Almanya'nın iptal kararına tepki gösteren Çelik, "Demokratik değerler konusunda en çok sesi çıkan ülkelerin, demokratik değerlere sahip çıkma konusunda da eylemlerinin tutarlı olması gerekir. Toplantı hakkının engellenmesi, demokratik bir hakkın engellenmesi anlamına gelir. PKK terör örgütüne mensup teröristler, terör faaliyeti içinde orada para toplayanlar, FETÖ'ye ait teröristler orada serbestçe faaliyet gösterirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının katılacağı vatandaşlarımızla buluşma şeklindeki bir hakkın engellenmesi son derece yanlış bir durumdur. Bu, Avrupa için bir felaket. Avrupa’nın tarihinde Berlin Duvarı'nın yıkılması bir dönüm noktasıdır; ama şimdi aşırı sağcılar, ırkçılar, faşistler üzerinden Avrupa'da yeni Berlin Duvarları oluşturuyorlar. Kendi zeminlerine zarar veriyorlar. Bu duvarın bize değil, onlara zararı olur" diye konuştu. "SEVİNDİRİCİ OLAN BİZİM VE MUHALEFET PARTİSİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZIN TOPYEKUN HAKSIZLIĞA SES ÇIKARMASI" Almanya'nın bir an evvel yanlıştan dönmesi gerektiğini söyleyen AB Bakanı Çelik, "Bu yaptığınız demokratik haklara sığmaz, demokratik hakkın engellenmesidir. Burada sevindirici olan şudur. Gerek hükümet olarak bizim gerek muhalefet partisindeki arkadaşlarımızın topyekun bu haksızlığa ses çıkarmasıdır. Bunu iyi okuması gerekir Avrupa'daki dostlarımızın. Bir an evvel bu yanlıştan dönmelerini temenni ederiz" dedi.