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(Görüntülü Haber) 80 yaşındaki engelli hastanın tekerlekli sandalye sevinci

Selim YALÇIN SİLOPİ(Şırnak),() Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürüme engelli 80 yaşındaki Eğmir Selçuk'a, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Silopi'nin Babındak...

Selim YALÇIN SİLOPİ(Şırnak),() Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürüme engelli 80 yaşındaki Eğmir Selçuk'a, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Silopi'nin Babındak köyünde yaşayan 80 yaşındaki Eğmir Selçuk, geçirdiği rahatsızlıklar sonucu yürüme yetisini kaybederek yatağa bağlandı.Tedavisi için buhar makinesi kullanan ve yürüyemediği için yatağa bağımlı yaşayan yaşlı adamı, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer sevindirdi. Yaşlı adamın durumundan haberdar olunca kendi imkanı ile aldığı tekerlekli sandalyeyi kendi aracı ile köye götüren Dernek Başkanı Süer, sandalyeyi yaşlı adama teslim etti. Ailenin bir yakını tarafından yaşlı adamdan haberdar olduğunu anlatan Süer, Kendisine yardım ettik. Bölgemizdeki işadamlarına sesleniyorum. Engelli büyüklerimiz ve kardeşlerimiz var. Elinizi bize uzatırsanız, biz de imkan olduğu kadar kendilerine ulaşmaya çalışırız. dedi.

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