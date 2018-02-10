(Görüntülü Haber) 80 yaşında gönüllü askerlik başvurusu yaptı (2)
MUŞ'un merkeze bağlı Mercimekkale köylüleri, jandarma karakoluna giderek, TSK'nın Suriye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Köylülerden Şükrü Erez (80), "Cepheye...
10 Şubat 2018 Cumartesi 18:44
MUŞ'un merkeze bağlı Mercimekkale köylüleri, jandarma karakoluna giderek, TSK'nın Suriye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Köylülerden Şükrü Erez (80), "Cepheye gitmeye hazırım" dedi. Merkeze bağlı Mercimekkale köylüleri, cami önünde toplanarak önce Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Herakâtı'nı yürüten Mehmetçik için dua etti. Ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atan köylüler, yaklaşık 600 metre uzaklıktaki Mercimekkale Jandarma Karakolu'na giderek, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Köylüler, Afrin'deki Mehmetçik'in yanında olduklarını, onlarla birlikte savaşabileceklerini söyledi. Köylülerden Şükrü Erez, "Zeytin Dalı Harekâtı'nda olanlara Allah yardım etsin. Askerimize, vatanımıza her an dua ediyoruz. Afrin'e gitmek istiyoruz. Mehmetçik yalnız değil, arkalarında binlerce gönüllü asker var" dedi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.