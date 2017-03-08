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(Görüntülü Haber) 8 Mart'ta da tarlada çalıştılar

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kadın, tarlada sabah saat 06.00'da başladıkları mesailerini güneş batana kadar sürdürdü. Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki tarlalarda turfanda karpuz ekimi,...

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kadın, tarlada sabah saat 06.00'da başladıkları mesailerini güneş batana kadar sürdürdü. Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki tarlalarda turfanda karpuz ekimi, narenciye bahçelerinde hasat yapan kadınlar 50 lira yevmiye ile günde 12 saat çalışıyor. Karpuz serasında çalışanlardan 13 yaşındaki Rabia Kara, okulunu çalışmak için geçen yıl bıraktığını ancak jimnastikçi olma hayallerin devam ettiğini söyledi. Son okuduğu okulu maddi imkansızlıklar sonucu bıraktığını söyleyen tarım işçisi Rabia Kara, "Sabah erken saatte başladığımız işimizi güneş batana kadar sürdürüyoruz. Benim hayalim jimnastikçi olmaktı" dedi. Çalışanlardan soyadını vermek istemeyen Ayşe ise 21 yaşında olduğunu doktor olma hayalinin ortaokulu 2'nci sınıfta bırakınca sona erdiğini söyledi. Everest Dağcılık Adana Doğa Yürüyüşü, Doğa Sporları Kulübü ise otizmli çocukların annelerini yamaç paraşütü ile uçurdu. Sabah erken saatte Çukurova İlçesi'ndeki Rüzgarlı Tepe Mevkii'nde yaklaşık 70 kadın, sporcular eşliğinde yamaç paraşütü yaptı. Kulüp yöneticisi Fırat Altan, sosyal sorumluluk için zor şartlarda otizmli çocuklarına bakan kadınları yılın bir günü mutlu etmek istediklerini söyledi. Altan, "Bugün özel bir gün. Evinde çocuğuna bakan kadınlara jest yapmak istedik. Bu nedenle onları yamaç paraşütü ile uçurduk" diye konuştu.

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