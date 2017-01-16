(Görüntülü Haber) 700 kiloluk çelik kasayı çalma anı kameraya yansıdı

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında kimliği belirsiz 5 kişinin, içerisinde 250 bin lira ile çek ve senetlerin bulunduğu 700 kilogram ağırlığındaki çelik para kasasını 40 saniye içerisinde çalarak götürme anları saniye saniye kameraya yansıdı. Alınan bilgiye göre olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Doğa Mobilya Fabirkasında dün 03.50 sıralarında meydana geldi. Dün sabah işyerini açan çalışanlar, çelik para kasasının yerinde olmadığını fark edince durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışanlar ile birlikte fabrika ve satış mağazasının güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. 40 SANİYE SÜREN SOYGUN KAMERAYA YANSIDI İncelenen görüntülerde, bir otomobilin satış mağazasının önünde durduğu, 1 kişi otomobilde beklerken 4 kişinin inerek mağazanın kepenklerini kırarak içeri girdikleri, yönetim katında bulunan çelik para kasasını yerinden çıkartıktan sonra altına tekerlek düzeneği yerleştirip dışarı çıkarttıkları, ardından otomobile koyarak uzaklaştıkları görüldü. Soygunun toplam 40 saniye içerisinde gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilerin, 700 kiloluk çelik para kasasını altına tekerlek düzeneği yerleştirip taşıyabildikleri tespit edildi. Çalınan para kasasının içerisinde 250 bin lira, 350 bin liralık senet, 200 bin liralık çek ve boş çek koçanları olduğu öğrenildi. Mobilya fabrikasının yöneticilerinden Gökhan Akgün, "Kimliği belirsiz 5 kişi tarafından fabrikamıza soygun düzenlenmiştir. Fabrika içerisinde bulunan yönetim girişindeki kapı asma kilit kırılıp, merkezi kilit sistemini iptal edip içeri girmişler. Daha sonra ofis katında para kasasının olduğu bölümüne bölüme giriyorlar. büyük bir tecrübeyle 700-800 kiloluk para kasasını çok kolay bir şekilde alıp götürüyorlar. Bu işlem sadece 35-40 saniye sürüyor." dedi. Polis işyeri güvenlik kamera görüntüleri ile çevredeki mobese kameralarından elde etiği görüntüleri inceleyerek soyguncuları tespit etmek için çok yönlü çalışma başlattı.