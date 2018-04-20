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(Görüntülü Haber)70 ilin yöresel ürünleri Samsunlularla buluştu

SAMSUN'un Atakum İlçe Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, Türkiye’nin 70 ilinin yöresel tatlarını Samsunlulara tanıtmak için ‘Türkiye’nin yöresel tatları ve ürünleri’ fuarı düzenledi. Atakum Belediyesi...

SAMSUN'un Atakum İlçe Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, Türkiye’nin 70 ilinin yöresel tatlarını Samsunlulara tanıtmak için ‘Türkiye’nin yöresel tatları ve ürünleri’ fuarı düzenledi. Atakum Belediyesi ve OMÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinden Fatih Avcı ve Fatmanur Sarıkaya tarafından organize edilen ‘Türkiye’nin yöresel tatları ve ürünleri’ fuarında 70 ilin yöresel ürünleri ve hediyelik eşyaları, Emek Park'ta Karadenizlilerle buluştu. 1 Mayıs tarihine kadar açık olacak olan fuarda, Karadenizliler Afyon kaymağı, Kayseri sucuğu, Hakkari balı, Gaziantep baklavası, Kars peyniri, Hatay sarması gibi lezzetleri tatma fırsatı buldu. Piyasa fiyatlarının yüzde 50 altında satılan yöresel ürünlere Karadenizliler yoğun ilgi gösterdi. ‘Türkiye’nin yöresel tatları ve ürünleri’ organizasyonunu düzenleyen OMÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Fatih Avcı, amaçlarının Türkiye’nin dört bir yanındaki lezzetleri Samsunlularla buluşturmak olduğunu söyledi. Atakum ilçesinin Karadeniz’in küçük bir İstanbul modeli olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçemizde Türkiye’nin bütün illerinden yaklaşık 70 ilinden vatandaşlar yaşıyor. Bizde bu manada Atakum Belediyesi olarak 10 gün sürecek olan 70 ilin ürünleri, geleneksel kıyafetlerini ve materyallerini burada hem halkımıza sunmak, hem de üniversitemizdeki genç arkadaşlarla işbirliği yaparak burada bir kültürel zenginliğini Atakum halkımıza göstermek istiyoruz" dedi. Fuara katılan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bal üreticisi olan Hamit Teknegünay, "Şemdinli balının içinde binbir çeşit balı vardır. İçerisinde 8 bin 500 çeşitten oluşan bitkilerin tadı vardır. Beyaz bal Şemdinli’ye özgü bir baldır. Buda ters lalelerden oluşuyor. Antibiyotik değeri çok yüksek olan bir baldır. Ters lale sadece Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yetişen bir çiçektir. Şuanda beyaz balın kilosu 50 TL. Normalde 80-100 TL’den aşağıya satılmaz. Balımızı dünyanın her yerine gönderiyoruz" diye konuştu. Afyon sucuğunu Samsun’da Karadenizlilere tanıtan Mustafa Gül, "Kayseri’nin sucuğu yoğun baharatlı olduğu için vatandaş Afyon'u tercih ediyor. Bizi Afyon sucuk olarak dünya tanıdı. Almanya'dan bile siparişler alıyoruz" dedi.

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