(Görüntülü Haber) 7 yıl boyunca kaşıntı hastalığı olan kızı için 3 ayda 15 kilo verdi

Haber: Buse ÖZEL / Kamera: Özgür Kumanovalı, İSTANBUL, () RİZE'de yaşayan 7 yaşındaki Derya Enese Yıldız'ın henüz 3 aylıkken şiddetli kaşınma şikâyetleri başladı. Kaşınmaları yüzünden sürekli ağlayan ve hiç uyku uyuyamayan küçük kızın abisi de aynı şikâyetlerle, yıllar önce hastalandığı için genetik geçişli ilerleyici ailevi intrahepatik kolestaz (PFIC) hastalığı teşhisi koyuldu. Tüm vücutta kaşıntıya neden olan kronik bir karaciğer hastalığı olan PFIC'ten küçük kızın tek kurtuluş yolu karaciğer nakliydi. Annesi bağış için gönüllü oldu ancak bir sıkıntı vardı. Dokuları uysa bile kilo vermesi gerekiyordu. 38 yaşındaki anne Fatma Yıldız, küçük kızı için 15 kilo verdi ve sonunda minik Derya karaciğer nakli oldu. Nakilden sonra ilk defa rahat bir uyku uyuyan Yıldız'ın ilk sözleri ise "Anneciğim uykuya doymuyorum" oldu.





Nakli ise Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş’in önderliğinde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sema Aktaş, Gastroenteroloji Uzmanları Doç. Dr. Hakan Yıldız, Yrd. Doç. Dr Genco Gençdal, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Kilercik ve Organ Nakli Koordinatörü Belma Erdoğan'dan oluşan geniş bir ekip gerçekleştirdi.





"GÜNDE 2 SAAT UYKU UYUYABİLİYORDU"





Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş safra üretiminin azlığından meydana gelen hastalığın yaklaşık 300 binde 1 kişide görüldüğünü ve genetik geçişli bir hastalık olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Hastamız 7 yaşında bir kız çocuğu. Doğuştan kronik karaciğer hastalığı problemi ile mücadele ediyordu. Hastalığı karaciğer içi safra yollarının azlığı ile karakterize bir hasta. Yeterince safra yaparak, bağırsağa aktaramadığı için sarılık problemi ve kaşıntı problemi ile mücadele ediyordu. Hasta bize geldiğinde çok ciddi kaşıntı şikayeti söz konusuydu. Neredeyse aylarca günde 1-2 saatten fazla uyku uyuyamıyordu kaşıntı yüzünden. Bu şekilde bize geldi ve tetkiklerimizin sonucunda teşhisi koyduk. Zaten ailesel bir hastalık ve ağabeyinde de bulunuyordu. Yaklaşık 4 yıl önce ağabeyi de karaciğer nakli olmuştu.





KIZINA KARACİĞER VEREBİLMEK İÇİN 3 AYDA KİLO VERDİ





Belli bir kilonun üstünde canlı organ nakli verici olunmasını doğru bulmadıklarını belirten Prof. Dr. Sevmiş, anne Fatma Yıldız'ın bu konuda büyük bir çaba göstererek kısa sürede kilo verdiğini açıkladı ve şunları söyledi: "Anne çok azimliydi. Çocuğunu kurtarmak için azmetti ve yaklaşık 2-3 aylık bir zaman dilimi içerisinde ciddi bir kilo kaybı oldu. İstediğimiz kiloya indikten sonra yaptığımız incelemelerde de karaciğerinin nakil için uygun olduğunu tespit ettik ve verici olarak kendisini ameliyat ettik."





"ANNE BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"





Kızına karaciğer verebilmek için hiç tereddüt etmediğini belirten anne Yıldız ise şunları söyledi: "Ben her şeye razıydım zaten kızım için. Bir an önce olsun bitsin istedim. Kaşıntıdan uyuyamıyordu. Ameliyat olmadan 1 ay önce bana 'Anne ben ölmek istemiyorum' dedi. Şimdi ise dünyalar benim oldu. Rahatsızlığı nedeniyle geceleri uyuyamıyordu. Şu anda ise şükürler olsun ki yatıyor ve hiç uyanmadan sabaha kadar kesintisiz uyuyor."